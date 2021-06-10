МВД предлагает сделать техосмотр добровольным Фото: Евгения ГУСЕВА

Министерство внутренних дел России предложило ввести добровольный технический осмотр для личных легковых автомобилей. Об этом заявил в четверг, 10 июня, глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников.

Он объяснил, что министерство подготовило предложения в правительство страны по внесению изменений в федеральные законы «О техническом осмотре» и «О безопасности дорожного движения». В соответствии с предложением, процедуру прохождения техосмотра для личных легковых автомобилей могут сделать не обязательной, а добровольной.

- Ответственные автолюбители заинтересованы в исправности своего транспортного средства, поэтому они должны проходить техосмотр добровольно. Новые правила не затронут машины, которые задействованы в перевозках, например, такси, грузовиков, автомобили предприятий и организаций, автобусы, - отметил Михаил Черников в интервью РИА Новости.

С помощью такого механизма ГИБДД сможет сосредоточиться на проведении техосмотров автобусов и такси, поскольку очень частно техническая неисправность становится сопутствующей причиной аварий при перевозке пассажиров и грузов.

Российское МВД также предлагает разрешить водителям получать ОСАГО без техосмотра личного авто и диагностической карты. Кроме того, ведомство подготовило инициативу по разделению полиса ОСАГО и диагностической карты: данные проект уже находится на рассмотрении Государственной думы страны.