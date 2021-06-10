TikTok запускает кампанию против буллинга в интернете Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Социальная сеть TikTok совместно с программой Травли NET запускает кампанию #ТвориДобро против буллинга в интернете. Кампания направлена на поддержание дружелюбного и уважительного отношения пользователей платформы друг к другу.

- Для TikTok важно быть безопасным местом, где абсолютно все, вне зависимости от пола, национальности и статуса, могут чувствовать себя свободно и безопасно. Буллинга в интернете, агрессивное поведение некоторых пользователей подрывают уверенность пользователей в себе и нарушают доверительные отношения на платформе, - говорится в сообщении платформы.

Соцсеть для поддержки позитивного поведения в сети решила запустить серию анимационных видео, посвященных важности этичного поведения в интернет-пространстве. В своих видео аниматоры расскажут о способах противостояния буллингу, опираясь на собственный опыт, а также о последствиях агрессивного поведения. Все ролики будут доступны в аккаунте @rusafety.

Кампанию против травли в сети поддержит АНО БО «Журавлик» и специалисты программы Травли NET. Они проведут в TikTok серию прямых эфиров, в ходе которых расскажут о том, как распознать травлю, как бороться с буллингом и как реагировать на негативные комментарии. Первый такой эфир состоится уже 9 июня в 17:00 по московскому времени.