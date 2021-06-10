Глава международного банка назвала главные риска биткоина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший замглавы Минфина РФ, президент Черноморского банка торговли и развития Дмитрий Панкин назвал главными рисками биткоина независимость криптовалюты от центральных банков, а также отсутствие экономической основы под ней, что может создать параллельную зеркальную систему, которая способна обесценить существующую криптовалюту.

«Что касается криптовалюты, то я не вижу здесь экономической основы - за валютой должен стоять Центральный банк, доверие к стране», - приводит РИА Новости слова главы международного банка, сказанные в кулуарах ПМЭФ-2021.

Панкин отметил, что у криптовалют есть только механизм реестров, доверие к компьютерному алгоритму, поэтому никто не сможет гарантировать, что «завтра не появится новый параллельный биткоин, зеркальная система, которая обесценит уже существующую».

Экс- замглавы Минфина рассказал, что сам не покупал себе биткоины, поскольку считает, что достаточно много риска и на валютном рынке, и на рынке ценных бумаг. «Но здесь непредсказуемого риска еще больше. Еще рано развлекаться биткоинами», - добавил он.

Напомним, днем ранее, Сальвадор первым в мире узаконил биткоин как платёжное средство. На создание соответствующей инфраструктуры правительство выделило три месяца.