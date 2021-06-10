Финансовые эксперты посоветовали, куда вложить деньги на год Фото: Shutterstock

Обычно, чтобы обеспечить сохранность накоплений и получить прибыль, нужен более продолжительный срок. Но если деньги «свободны» всего на год, то подойдут облигации. А вот рассматривать банковские вклады сроком на 12 месяцев не стоит.

Согласно последним данным ЦБ РФ, средняя ставка по краткосрочным вкладам (до 1 года) для физлиц 3,32%. При этом инфляция в мае 2021 года составляет 6,02%. То есть реальная доходность будет отрицательной и составит минус 2,7%.

Облигации пока способны принести доход. Причем можно покупать не сами облигации, а акции биржевых фондов (так называемых ETF), базовым активом которых выступают еврооблигации крупнейших российских компаний.

- Вероятность дефолта по таким инструментам ничтожно мала. А доходность за последний год составила 11%. За вычетом подоходного налога остается 9,6% годовых. Это выше, чем уровень инфляции, и заманчивее банковских вкладов, - отметил в беседе с NEWS.ru завкафедрой прикладной экономики Технического университета УГМК Дмитрий Воронов

Акции ЕTF может купить любой частный инвестор, и при этом сумма входа начинается от нескольких тысяч рублей.

В свою очередь, финансовый аналитик Артема Звездин напоминает, что приумножение всегда связано с риском. Инвестор должен быть готов потерять часть капитала. Чем выше доходность, тем выше риск.

Самым «оптимальным решением», по его мнению, являются биржевые индексные фонды в следующей пропорции: 70% — биржевой индекс США, 15% — России, 15% — Индии (или Китая).

- Такие вложения принесут небольшую стабильную доходность, но гарантировать, что портфель вырастет через год, нельзя, хотя вероятность этого события достаточно высока, - пояснил аналитик.

Если же приобретать данные финансовые инструменты на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), то можно дополнительно получить налоговый вычет в 13%, но при условии, если человек получает белую зарплату.

Только в этом случае держать средства на ИИС придется не менее трех лет.