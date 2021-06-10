Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов пообщался с молодёжью на «Территории смыслов»

Фото: липецкаяобласть.рф

Областной молодежный форум «Территория смыслов» в эти дни проходит в Задонском районе. Вчера в гости к участникам приехал руководитель региона Игорь Артамонов. Во время рандеву юные липчане задали Игорю Георгиевичу массу вопросов о перспективах и возможностях представителей поколения, которое вскоре станет определять тенденции политики, экономики и социального развития нашей огромной страны.

Резервы самореализации молодёжи напрямую связаны с возможностями трудоустройства на интересную, перспективную и достойно оплачиваемую работу. Поэтому целый ряд вопросов к руководителю региона касался наиболее востребованных профессий в настоящее время и в перспективе. «Липецкая область — регион с развитой промышленностью и эта сфера постоянно совершенствуется. Современные производства высокотехнологичные, наукоёмкие, компьютеризированные. Нам нужны профессионалы в этой отрасли. В регионе сформировалось отличное IT-сообщество, у которого, я уверен, большое будущее», — рассказал Игорь Артамонов о возможностях личностного роста и для поиска своего призвания в родных краях.

Фото: липецкаяобласть.рф

На вопрос о результатах участия делегации Липецкой области в ПМЭФ 2021 Игорь Артамонов ответил, что были заключены несколько перспективных инвестиционных соглашений на сумму семьдесят миллиардов рублей. Для достижения такого блестящего результата потребовался сложный и трудоёмкий многомесячный подготовительный период. «Была проделана большая работа, причём далеко не в дни форума, — объяснил Игорь Артамонов. — Наша команда трудится каждый день над созданием привлекательных условий для инвесторов. И мы видим хороший результат. Будем стараться его улучшить».

В ходе откровенного разговора липецкий губернатор пообещал увеличить поддержку молодых учёных и некоммерческих организаций. Прямо на встрече Игорь Артамонов, например, гарантировал увеличение областной премии имени С.Л. Коцаря до 35 тысяч рублей.

Фото: липецкаяобласть.рф

В завершение встречи Игорь Артамонов выразил признательность своим юным визави за не по возрасту взрослые, серьёзные размышления и интересные предложения, многие из которых весьма полезны. «С молодёжью надо разговаривать, её нужно слушать, — заметил губернатор.

Также Игорь Артамонов добавил, что форумы «Территория смыслов» проводятся далеко не в каждом регионе. И выразил искреннюю радость, такое интересное и полезное мероприятие удалось организовать в Липецкой области.

«Это хорошая возможность для молодых людей не только заявить о себе, но и получить знания, а для власти — лучше понять, что нужно современной молодёжи и чем мы можем помочь», – сказал глава области.