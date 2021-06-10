Видео обрушения пятиэтажки на автобус в Южной Корее попало в сеть Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В городе Кванджу в Южной Корее по меньшей мере девять человек погибли и более восьми оказались ранены при обрушении пятиэтажного здания на пассажирский автобус. Видео трагедии попало в сеть.

Как передает агентство Younhap, в ходе работ по сносу постройки здание обрушилось на остановку общественного транспорта, рядом с которой стоял автобус. Все пострадавшие и погибшие оказались пассажиры автобуса. Раненые были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приказал провести тщательное расследование происшествия.

Напомним, в середине мая в израильском городе Гиват-Зеев обрушилась трибуна синагоги. В результате инцидента погиби два человека, были госпитализированы 167 человек, пятеро из них находились в тяжёлом состоянии, десять - в состоянии средней тяжести. Всего в синагоге в момент обрушения было около 600 человек. По предварительной версии, верхние трибуны не выдержали такую нагрузку.