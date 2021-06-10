В Архангельске стартовала экспедиция «Арктического плавучего университета – 2021»

10 июня научно-исследовательское судно «Михаил Сомов» отправился в рейс от Соломбальского терминала Архангельска с экспедицией «Арктический плавучий университет — 2021». На борту собрались ученые, аспиранты и студенты, чьи исследовательские интересы сфокусированы на Арктическом регионе.

Напомним, Арктический плавучий университет — это новый проект, объединяющий науку и образование для сохранения арктической среды и обеспечения устойчивого развития региона. Проект воплощен в жизнь благодаря совместным усилиям Северного Арктического федерального университета имени М.В. Ломоносова (САФУ), Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), Архангельского отделения Русского географического общества и банка ВТБ, который стал официальным спонсором мероприятия. В экспедиции 2021 года принимает участие 55 ученых из 14 университетов: САФУ, МГУ, СПбГУ, ААНИИ, Курчатовского института и других лучших научных организаций со всей России.

«В этом году запланирована комплексная мультидисциплинарная научная программа, в рамках которой будет исследоваться, в частности, загрязнение арктических морей и архипелагов морским мусором, углеродный баланс арктических почв, гидрологический режим Баренцева моря и состояние памятников культурного наследия на Новой Земле и Земле Франца-Иосифа. Важно, что студенты смогут на практике получить навыки проведения научных исследований в реальных полевых условиях», — пояснил Александр Сабуров, директор Арктического центра стратегических исследований Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова.

«Мы очень ценим участие в этом уникальном по своей сути научно-образовательном проекте, аналогов которому в мире не существует. В этом году банк ВТБ впервые поддерживает реализацию “Арктического плавучего университета”, и, мы надеемся, впереди нас ждем плодотворное сотрудничество в рамках нашей стратегической программы “Образованная страна”, — сообщил генеральный директор организации «ВТБ Экология», старший вице-президента банка ВТБ Александр Гоголев. - В этом году участники экспедиции изучат состояние и изменения в экосистеме прибрежных территорий арктических архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля. Целью на этот год стало получение участниками экспедиции базовых комплексных теоретических и практических знаний об Арктическом регионе в экспедиционных условиях высокоширотной Арктики. Мы надеемся, погодные будут благоприятны, и ученые проведут все запланированные исследования в полном объеме».

Экспедиция завершится 30 июня 2021 года. В рамках программы «Образованная страна» банк ВТБ осуществляет долгосрочную поддержку ведущих учебных заведений страны для достижения системного соответствия их образовательных и научных программ запросам общества и задачам развития российской экономики. Стратегическим академическим партнером банка ВТБ является ведущая российская бизнес-школа ВШМ СПбГУ, признанная в России и мире как центр научных исследований и обучения в области менеджмента. Банк стал соучредителем фонда «Институт “Вега”», деятельность которого направлена на возрождение школы финансовой математики в России. Также ВТБ поддерживает образовательные проекты для детей, талантливых старшеклассников через спонсорство олимпиад и профессиональных конкурсов, финансирование грантов и стипендий.