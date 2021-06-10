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Спорт10 июня 2021 12:46

Семен Варламов стал третьей звездой матча «Айлендерс» - «Бостон»

«Айлендерс» вышел в полуфинал Кубка Стэнли
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Семен Варламов стал третьей звездой матча «Айлендерс» - «Бостон»

Семен Варламов стал третьей звездой матча «Айлендерс» - «Бостон»

Фото: REUTERS

В шестом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» встретился «Бостон Брюинз» в Нью-Йорке на арене «Нассау Колизеум». Игра завершилась крупной победой хозяев со счетом 6:2.

Третьей звездой матча был признан российский вратарь Семен Варламов, который за прошедшую игру смог отразить 23 броска из 25. Для него эта победа стала четвертой в семи проведенных матчах Кубка Стэнли текущего сезона.

Возглавил тройку нападающий Брок Нельсон, который оформил дубль. Второй звездой стал нападающий Джош Бэйли, сделавший две голевые передачи.

Теперь «Айлендерс» поборются с «Тампой» за выход в финал Кубка Стэнли. Как писал сайт kp.ru, ранее «Тампа» установил рекорд по числу голов за один период в плей-офф НХЛ. Во втором периоде матча клуб забросил пять шайб, установив клубный рекорд по количеству заброшенных шайб за один период в матче плей-офф.