На могиле Шаинского появился памятник, оплаченный Аллой Пугачевой

На могиле Владимира Шаинского установили памятник в виде фортепиано Фото: Мила СТРИЖ

На могиле Владимира Шаинского в Москве установили памятник. Разговоры об этом велись с 2017 года, как Владимир Яковлевич ушел из жизни.

На Троекуровском кладбище, где он похоронен, была установлена только скромная табличка с именем и датами смерти. На более грандиозную композицию у родных не оказалось денег.

Решить вопрос помогла Алла Пугачева. Она связалась с родными композитора и перечислила им около двух миллионов рублей на установку памятника.

Внешне памятник напоминает фортепиано — рабочий инструмент, благодаря которому композитору удалось достичь высот в карьере. Все в черно-белой гамме. Рядом с памятником расположено фото счастливого Владимира Шаинского.

Памятник оплатила Алла Пугачева. Фото: кадр с видео

Торжественное открытие намечено на 10 июня, сообщает Пятый канал.

Народный артист РСФСР умер от онкологии. Он боролся с раком почти десять лет. После себя композитор оставил много долгов, лечение обошлось родным в круглую сумму.

А в 2020 году в прессу просочились кадры с могилы Шаинского. Некогда утопавшая в цветах она была скоромно присыпана песком.

Общественность пристыдила родственников артиста и те поспешили заверить, что ищут деньги на установку памятника.