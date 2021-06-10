Специалисты РАН прокомментировали «признание» пятого океана

В РАН прокомментировали «признание» Южного океана Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Институте географии РАН прокомментировали признание журналом National Geographic существования пятого океана на Земле. Эксперты отметили, что изучение вод Южного океана ведется давно, так что никакого открытия в США не сделали.

«Этот вопрос давно изучен, про Пятый океан подробно написано не только в «Википедии», но и в Большой российской энциклопедии. На этот вопрос есть разные точки зрения, и они (журнал) никакого открытия не сделали, — цитирует старшего научного сотрудника Александра Хропова Газета.Ru.

Эксперт добавил, что упоминания Южного океана есть даже в школьных учебниках по географии, хотя традиционно принято считать, что к берегам Антарктиды выходят три океана.

Напомним, ранее сообщалось, что специалисты Национального географического общества США официально признали существование пятого – Южного океана. И с 8 июня 2021 года начинают отмечать его на своих картах. Об этом сообщил National Geographic. В понятие Южного океана решено включать все воды, окружающие Антарктиду и простирающиеся до 60 градусов южной широты за исключением Пролива Дрейка и моря Скоша.