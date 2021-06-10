Пушков потребовал от Украины компенсации за земли и порты Российской Империи

Алексей Пушков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киеву не стоит просить от Москвы получения «репараций», поскольку Россия сама может потребовать выплаты компенсации за переданные Украине земли, которые никогда не были украинскими, а также за построенные во времена Российской империи и Советского Союза порты на Черном море. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.

«За Донбасс, Харьковскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Днепропетровскую области. Эти земли никогда не были украинскими. И все порты на Черном море были построены русскими», - написал политик на своей странице в Twitter .

Ранее появилось сообщение о том, что Киев назвал условием для пересмотра отношений с Москвой выплату компенсаций за вооруженный конфликт в Донбассе. Об этом говорится в стратегии внешнеполитической деятельности в 2021 - 2024 годах, которую утвердило правительство Украины.