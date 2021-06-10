Глава Амурской области Василий Орлов проверил ход реконструкции трассы Благовещенск – Свободный

Губернатор Василий Орлов проверил ход реконструкции региональной трассы Благовещенск - Свободный. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Глава Амурской области Василий Орлов проверил ход реконструкции региональной трассы Благовещенск - Свободный. Ремонтные работы на 16-километровом отрезке важной для Приамурья дороги начались в конце 2020 года и, по словам губернатора, будут завершены раньше планового срока.

- 16-километровый участок Свободненской трассы мы планируем сдать раньше срока, к концу 2022 года, по госконтракту срок исполнения - 2024 год. Работа идёт в хорошем темпе. Сейчас областной минтранс готовит дорогу к передаче в федеральную собственность – это решение снимет нагрузку с регионального дорожного фонда и позволит перераспределить средства на ремонт и содержание дорог области, - рассказал Василий Орлов.

Работы ведутся на участке трассы Благовещенск – Свободный между селами Новинка и Новопетровка. В 2021 году объект был включен в национальный проект «Безопасные качественные дороги» и проходит в рамках федерального финансирования. Специалистам предстоит сравнять с землей самую большую сопку на этом участке дороги высотой более 28 метров. Дорожным рабочим необходимо вынуть грунт для спрямления дороги. Это позволит повысить безопасность движения на трассе и приведет ее в соответствие с требованиями современных государственных стандартов и норм строительства автодорог.

Реконструкция трассы Благовещенск - Свободный ведется с 2014 года, за это время было отремонтировано около 20 километров дороги. Финансирование работ велось из областного и федерального бюджетов.