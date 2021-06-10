Рэпер Noize MC во второй раз заразился коронавирусом. Фото: Антанович Натан

Известный российский рэпер Noize MC (Иван Алексеев) во второй раз заразился коронавирусной инфекцией. Музыкант на своей странице в социальной сети Instagram в четверг, 10 июня, сообщил, что из-за болезни переносит концерт в Киеве, запланированный на 12 июня, на 31 июля.

- У меня для вас всех не самые лучшие новости. Мы вынуждены перенести концерт на 31 июля, потому что я заболел ковидом. Это очень странная и неприятная история, - написал рэпер.

Он отметил, что вместе со своей семье уже переболел коронавирусной инфекцией в декабре минувшего года. В мае он сдавал тест на антитела и получил положительный результат и высокий титр, однако в минувший понедельник снова почувствовал себя плохо. Очередной тест на коронавирус оказался положительным.

Noize MC добавил, что теперь находится на двухнедельной самоизоляции, поэтому не сможет приехать в Киев 12 июня, а также не проведет концерт 17 июня в Смоленске. Фестиваль, запланированный на 19-ое число в российской столице, где музыкант заявлен хедлайнером, переносится на 3 июля.