Посол РФ: Россия не оставит Беларусь в случае введения новых санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва не бросит Минск в случае введения Европейским Союзом новых санкций в отношении республики. Такое заявление сделал российский посол в Белоруссии Евгений Лукьянов, указав на традиционную структуру экономики страны.

«Белоруссию мы не бросим. Мы понимаем традиционную структуру экономики Белоруссии, которая ориентирована на экспорт. Именно поэтому эти санкции носят такой точечный характер, чтобы подорвать эту часть экспортной активности Белоруссии», - заявил российский дипломат.

Напомним, накануне в Европарламенте выступили за расширение ограничительных мер в отношении Белоруссии. В частности, предлагается ввести санкции против госкомпаний республики. Кроме того, идет речь о необходимости как можно скорее привести в исполнение четвертый пакет санкционных мер, включающий лиц, «причастных к электоральным махинациям и нарушению прав человека!, судей и сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в задержании и привлечении к ответственности оппозиционеров. Отношения Брюсселя и Минска обострились после того, как 23 мая самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту белорусской столицы.