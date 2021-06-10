В России производят 21 из 28 рекомендуемых для лечения коронавируса препаратов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России производится 21 из 28 рекомендуемых для лечения коронавирусной инфекции препаратов. Об этом в четверг, 10 июня, сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

- Мы думали, что за такие сроки невозможно реализовать некоторые задачи, однако мы смогли это сделать. Из перечня рекомендуемых Минздравом для лечения коронавирусной инфекции лекарственных препаратов, которых сейчас 28, 21 производится в России. Восемь из них производится по полному циклу, то есть из отечественных субстанций, - сообщила она на итоговой коллегии министерства промышленности и торговли.

Как ранее писал сайт kp.ru, по словам главы Минпромторг, запасов противоэпидемиологической продукции в РФ хватит более, чем на три месяца. Такие запасы помогут сгладить стоимость товаров во время пика спроса на фоне пандемии коронавируса.

Накануне руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что практически все лекарственные препараты, которые в настоящее время вводятся в гражданский оборот в России, уже полностью промаркированы.