Видео солнечного затмения 10 июня 2021 появилось в сети Фото: скриншот

Сегодня, 10 июня 2021 года, можно наблюдать солнечное затмение. Жители Вашингтона уже увидели это космическое явление, видео появилось в сети.

Солнечное затмение началось в Северной Америке, а закончится на Дальнем Востоке.

Как писал сайт kp.ru, в некоторых местах можно увидеть кольцеобразное солнечное затмение. Это редкое космическое явление последний раз наблюдалось на территории России больше 50 лет назад. Однако и теперь максимальную фазу кольцеобразного солнечного затмения смогут наблюдать только в Якутии и на Чукотке в 13:40 по московскому времени.

В Москве смогут увидеть только частные фазы затмения. Максимум будет виден в 14:26, когда Луна закроет Солнце на 16 процентов.

Кольцеобразное затмение Солнца смогут увидеть также жители канадского Онтарио и Гренландии. Кроме того, полностью кольцеобразная фаза будет видна на Северном полюсе.