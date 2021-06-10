Суд в Москве оштрафовал Telegram еще на десять миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Суд в Москве оштрафовал Telegram ещё на десять миллионов рублей из-за отказа удалить запрещенный на территории России контент по требованию Роскомнадзора. Об этом в четверг, 10 июня, сообщила пресс-служба Таганского районного суда.

- 422-й мировой участок Таганского района суда сегодня признал виновным Telegram по четырем протоколам части второй статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях за отказ владельца информационного ресурса удалить запрещенную на территории РФ информацию. Штраф составил десять миллиона рублей, - цитирует агентство ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Как писал сайт kp.ru, сегодня московский суд также оштрафовал компанию Facebook по четырем эпизодам, связанным с отказом удалить запрещенную информацию. Штраф для владельцев социальной сети составил 17 миллионов рублей.