Депутаты «Единой России» всех уровней отчитаются о своей работе до 10 июля

Каждый депутат «Единой России» до 10 июля отчитается перед избирателями о своей работе.

Все депутаты «Единой России» до 10 июля отчитаются перед избирателями о своей работе. Единороссы расскажут, как партия выполнила программу, с которой выходила на выборы в Госдуму прошлого созыва в 2016 году. Об этом секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил 10 июня во время рабочей поездки в Башкирию.

- Очень важно, что именно с Республики Башкортостан, с Уфы начинается месячник отчетов депутатов Госдумы, региональных парламентов и местных законодательных органов власти, - отметил Андрей Турчак. - Помимо выборов в Госдуму, в 39 регионах пройдут выборы в региональные парламенты, в 11 регионах выберут депутатов административных центров, и каждый из них выйдет к своим избирателям и расскажет, что партия сделала на федеральном, региональном и местном уровнях.

По словам Турчака, отчеты станут полезными и для составления будущей программы «Единой России». В ней будут учтены те региональные инициативы, которые можно реализовать на федеральном уровне. В качестве примера Андрей Турчак назвал опыт Башкирии: в регионе ввели специальные выплаты, своего рода «подъемные», для тренеров и работников культуры, отправляющихся работать на селе. Депутат Госдумы Рима Баталова, представляющая в нижней палате Федерального собрания Республику Башкортостан, рассказала об этом нововведении в ходе своего отчета.

- Эти инициативы должны найти отражения в нашей федеральной программе, и мы с Правительством их обязательно отработаем, чтобы к августу они обрели предметные очертания, - подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России».

Андрей Турчак отметил, что единороссы — единственная партия в стране, устраивающая отрытое предварительное голосование (праймериз), и депутаты которой публично отчитываются перед избирателями о проделанной работе.

Ранее, 9 июня, отчет о работе «Единой России» за пять лет представил лидер партии Дмитрий Медведев. На совместном заседании Высшего и Генерального советов «Единой России» он подчеркнул: программа, с которой единороссы шли на выборы в Госдуму в 2016 году, полностью выполнена. По словам председателя партии, программа выдержала проверку на прочность и оставалось актуальной все пять лет. По мнению Дмитрия Медведева, у партии есть все составляющие для уверенной победы на грядущих выборах в Госдуму.