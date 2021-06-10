ЕС хочет выкупить у Армении право на наименование "коньяк" за 3 миллиона евро

Евросоюз хочет выкупить у Армении право на наименование "коньяк" за 3 миллиона евро Фото: Иван МАКЕЕВ

Армянское правительство одобрило финансовое соглашение с Евросоюзом, согласно которому Еревану предоставят три миллиона евро за плавный отказ от географического указания "коньяк" для армянской алкогольной продукции.

- Цель финансового соглашения - содействовать плавному и эффективному прекращению использования географического указания "коньяк" для армянской продукции, а также помочь промышленности Армении сохранить свою конкурентоспособность на экспортных рынках, — гласит текст постановления правительства Армении.

Соглашение с ЕС предусматривает разработку нового наименования для армянского коньяка и его рекламу на внутреннем и внешних рынках.

В 2018 году Роскачество выяснило, что ценовой категории коньяка 371 рубль за пол-литра доля подделок больше 70%, а в группе от 500 рублей - около 25%.При этом внеплановые проверки Роспотребнадзора показали, что в магазинах продаются безопасные для жизни коньяк и шампанское, отравиться ими невозможно. Требованиям не соответствовали только 0,86% исследованных образцов алкоголя, 1,4% спиртного продавалось в рознице с нарушениями.