Апелляционный суд освободил из СИЗО обвиняемых в коррупции экс-генералов МВД

Апелляционный суд освободил из СИЗО обвиняемых в коррупции генералов МВД Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил меру пресечения в отношении бывших заместителей начальника следственного департамента российского МВД Александра Краковского и Александра Бирюкова, которых ранее обвинили в злоупотреблении полномочиями. Генералов отпустили из СИЗО без избрания им иной меры пресечения, сообщил в четверг, 10 июня, адвокат Павел Лапшов.

- Апелляционный суд освободил наших подзащитных без избрания им иной меры пресечения. Они будут освобождены из СИЗО в ближайшее время. В сегодняшнем заседании они участвовали из изолятора по видеосвязи, - сказал он в интервью агентству ТАСС.

Уголовное дело против генералов МВД возбудил в апреле прошлого года председатель СК РФ Александр Бастрыкин, на следующий день фигурантов задержали сотрудники ФСБ. Им предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. 3 апреля прошлого года суд арестовал высокопоставленных полицейских, они были уволены из МВД.

По информации следствия, Краковский и Бирюков подозревались в том, что ввели в заблуждение замглавы МВД Романова и оказали содействие в переводе обвиняемого в мошенничестве на 3,75 миллиарда рублей бизнесмена Альберта Худояна из СИЗО под домашний арест. Защита Худояна настаивала на отсутствии сговора между ним и полицейскими, сами Краковский и Бирюков свою вину не признали.