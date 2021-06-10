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Политика10 июня 2021 15:44

Президент Чехии назвал непродуктивными попытки оттолкнуть Россию от Европы

Милош Земан отметил, что РФ является частью Европы
Ксения АНУФРИЕВА
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Президент Чехии назвал непродуктивными попытки оттолкнуть Россию от Европы

Президент Чехии назвал непродуктивными попытки оттолкнуть Россию от Европы

Фото: REUTERS

Попытки оттолкнуть Россию от Европы являются непродуктивными. Об этом в четверг, 10 июня, заявил чешский президент Милош Земан по итогам состоявшейся в Вене встречи с коллегой из Австрии Александером Ван дер Белленом.

- Очень ценю вашу взвешенную позицию по отношению к российской стороне и к тому, что мы сегодня обсудили. Никто из нас не хочет возрождения духа холодной войны. Полностью соглашусь с вашим мнением о том, что Российская Федерация является частью Европы. Непродуктивно отталкивать Россию от Европы, мешая двусторонним переговорам, - сказал Милош Земан.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон отметил важность диалога России с Европейским союзом для обеспечения стабильности в мире. По словам французского лидера, страны ЕС должны сохранять существующие каналы связи с российской стороной и находить новые.