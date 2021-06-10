Роспотребнадзор: Вакцин от коронавируса в РФ достаточно для достижения коллективного иммунитета к осени Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вакцины от коронавирусной инфекции в России производятся в достаточном количестве для того, чтобы к осени текущего года сформировался коллективный иммунитет у 60 процентов взрослого населения страны. Об этом в четверг, 10 июня, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, выступая на круглом столе.

- В настоящее время производства вакцин достаточно. Мы можем обеспечить все потребности. Другое дело, как сами люди воспринимают вакцинацию. Необходимо создать позитивный образ. Нам следует говорить с населением на одном языке. При этом говорить честно, что этиотропных препаратов, которые обрывали бы инфекционные процессы, не достаточно, - подчеркнул эпидемиолог.

По словам Александра Горелова, в РФ в настоящее время наблюдается недостаточная информационная доступность в данном направлении, в стране регистрируется много фейковой информации о вакцинации от коронавируса.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в государстве связан, в том числе, с несоблюдением гражданами мер предосторожности. Министр напомнил россиянам о необходимости соблюдать масочный режим.