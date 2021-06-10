МИД РФ выразил протест временному поверенному в делах Украины из-за инцидента с консулом во Львове Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Украины из-за инцидента с российским консулом во Львове, ему выражен решительный протест. Об этом в четверг, 10 июня, на брифинге сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Дипломат отметила, что Россия требует от Украины обеспечить у условия для нормальной работы и безопасности российских дипломатов на украинской территории.

- Сегодня в МИД был вызван временный поверенный в делах Украины в Москве Василий Покотило. Ему заявили решительный протест по поводу очередного нарушения Киевом своих обязательств по Венским конвенциям. В очередной раз мы требуем от Украины принять все необходимые меры по недопущению подобных провокаций, - подчеркнула Мария Захарова.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне украинские националисты не дали сотрудникам российского консульства возложить цветы к памятнику Александру Пушкину во Львове. В тот момент, когда российские дипломаты направлялись к памятнику, к ним подошли местные националисты и начали задавать провокационные вопросы, выкрикивать лозунги и призывать отнести цветы к монументу «героям АТО».