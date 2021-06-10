Российский истребитель Су-35 сопроводил самолет-разведчик США над Тихим океаном Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Российский истребитель Су-35 ПВО Тихоокеанского флота обнаружил и сопроводил стратегический самолет-разведчик военно-воздушных сил Соединенных Штатов над акваторией Тихого океана. Об этом в четверг, 10 июня, сообщило министерство обороны России.

Сегодня днем российскими средствами контроля воздушного пространства над водами Тихого океана была обнаружена иностранная воздушная цель, которая приближалась к российской государственной границе. Для опознавания цели в воздух подняли истребитель Су-35 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Тихоокеанского флота.

Экипаж российского Су-35 идентифицировал иностранное воздушное судно как стратегический самолет-разведчик RC-135 американских ВВС и сопроводил его от госграницы России, не допустив ее нарушения.

Как писал сайт kp.ru, накануне российский МиГ-31 сопроводил американский военный самолет Р-8А «Посейдон» над акваторией Баренцева моря.