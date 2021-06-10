МИД Северной Македонии: Высылка дипломата из России скажется на отношениях двух стран Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава министерства иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи заявил, что высылка северомакедонского дипломата из России может оказать негативное влияние на дальнейшие отношения двух государств. Об этом дипломат написал в четверг, 10 июня, на своей странице в социальной сети Twitter.

- Мы сожалеем о несправедливом решении российского министерства иностранных дел, сугубо политическом ответном шаге. Несомненно это окажет негативное влияние на двусторонние отношения между Северной Македонией и Россией, - написал министр.

Как писал сайт kp.ru, сегодня внешнеполитическое ведомство России сообщило, что временный поверенный в делах Северной Македонии в РФ Оливера Чаушевская-Димовская была приглашена в МИД, где ей вручили ноту об объявлении в качестве ответной меры персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в российской столице.