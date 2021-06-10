Президент Чехии призвал Европу не делать из Навального героя

Милош Земан призвал Европу не делать из Алексея Навального героя Фото: REUTERS

Президент Чехии Милош Земан заявил, что странам Европы не стоит делать из Алексея Навального героя, так как тот поддерживал русских националистов.

- В своих публичных выступлениях Навальный поддерживал русских националистов <...> Он также довольно толерантно и почти одобрительно высказывался о некоторых моментах прошлой российской политики. Например, о массовых депортациях. Эти факты надо знать и помнить, чтобы избавить фигуру господина Навального от мифа, — заявил Земан на своей пресс-конференции в Вене.

Он также считает, что поддерживать Навального не стоит, так как блогер поддерживал возвращение Крыма в Россию.

10 июня Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией* экстремистской организацией. Также была запрещена работа "Штабов Навального"*. Деятельность ФБК* была прекращена незамедлительно. Сторона защиты уже сообщила, что будет обжаловать приговор суда.

*Запрещенные в России организации. Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019