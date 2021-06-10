Джо Байден оговоркой оскорбил британских военных Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время приветственной речи перед американскими военными на базе Милденхолл в Великобритании допустил оскорбительную ошибку.

Американский лидер говорил о тесном сотрудничестве между армиями США и Великобритании, но неправильно произнес аббревиатуру "Королевские военно-воздушные силы". Вместо "RAF" Байден сказал "RFA". Последнее может означать аббревиатуру "Вспомогательного Королевского флота" или же акроним нецензурного выражения.

На официальном сайте Белого дома есть расшифровка речи президента. Там неправильный вариант зачеркнул, а в скобках указан верный.

В середине апреля Джозеф Байден, выступая в Белом доме с речью о политике Соединенных Штатов в отношении России, оговорился и неправильно произнес фамилию российского президента Владимира Путина. Вместо "Путин" он сказал "Клутин". За пару минут до этого президент США, который нередко допускает ошибки и оговорки во время своих выступлений, чуть было не перепутал слово "эскалация" со словом "вакцинация".