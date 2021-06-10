Павлюченкова - в финале "Ролан Гаррос 2021". Фото: REUTERS

Анастасия Павлюченкова впервые в жизни вышла в финал турнира "Большого шлема" - она сыграет в решающем матче "Ролан Гаррос 2021". Последний раз подобная вершина покорилась теннисистке из нашей страны в 2015 году - тогда в финале билась уже завершившая карьеру Мария Шарапова.

В полуфинале в Париже Павлюченкова одержала победу в двух партиях на Тамарой Зиданшек из Словении. Итог встречи - 7:5, 6:3. Поединок продолжался 1 час и 35 минут. Теперь Павлюченкова будет ждать соперника по финальному поединку. Ей станет лучшая теннисистка в паре Барбора Крейчикова (Чехия) - Мария Саккари (Греция). Поединок пройдет чуть позже.

В прошлом году, напомним, на "Ролан Гаррос" победила Ига Свентек из Польши, которая в двух партиях победила Софью Кенин из США - 6:4, 6:1.