Евгений Пригожин подал в суд на «Эхо Москвы». Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Предприниматель Евгений Пригожин подал иск в суд на «Эхо Москвы», главного редактора радиостанции Алексея Венедиктова и главного редактора сайта Виталия Рувинского с требованием опровергнуть недостоверные сведения. Об этом в четверг, 10 июня, сообщила пресс-служба принадлежащей бизнесмену компании «Конкорд» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

- Сегодня в Пресненский районный суд Москвы подано исковое заявление Евгения Пригожина к ЗАО «Эхо Москвы», главному редактору радиостанции и главному редактору сайта. Истец настаивает на признании несоответствующими действительности данных о том, что Евгений Викторович является «хозяином ЧВК Вагнера», а также требует удаления и опровержения этих сведений, - говорится в сообщении.

В случае невыполнения данных требований, истец требует установить штраф в размере 200 тысяч рублей и взыскать с ответчиков по 30 тысяч рублей в сути при дальнейшем неисполнении решения суда.

Представители компании «Конкорд» отметили, что публикация недостоверной информации – это «неуважение со стороны средств массовой информации к собственной аудитории», и попросили журналистов быть внимательнее при подготовке материалов, соблюдая законы России.