Более восьми миллиардов паролей слили в Сеть

<олее 8 млрд паролей попали в Сеть из-за крупнейшей в истории утечки Фото: REUTERS

Коллекция из 8,4 миллиарда паролей появилась на хакерских форумах. Предположительно, часть из них взята из предыдущих утечек.

Как сообщает сайт Сybernews.com, файл с паролями называется rockyou2021.txt, что является отсылкой на утечку RockYou 2009 года, когда в Сеть попало более 32 миллионов паролей. Коллекция весит свыше 100 гигабайт и содержит пароли длиной от шести до 20 символов.

Отмечается, что эта утечка является крупнейшей в истории. На втором месте идет COMB, которая произошла в феврале 2021 года. Тогда было слито в интернет 3,2 миллиарда паролей.

Сейчас в мире насчитывается около 4,7 миллиардов пользователей интернета, значит в ходе нынешней утечки хакеры слили в Сеть в два раза больше паролей, чем численность людей, пользующихся глобальной сетью.

В 2019 году эксперты по кибербезопасности из международной компании Group-IB обнаружили в Сети базу с 1,3 миллиона данных платежных карт. Сообщается, что это крупнейшая за последние несколько лет утечка данных. Также сообщалось, что почти все находящиеся в документе платежные карты принадлежат клиентам индийских банков. При этом 18% от общего числа — выданы одной финансовой организацией.