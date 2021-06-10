Мария Захарова заявила, что европейцы выступают за нормализацию отношений ЕС и России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в Россию все чаще поступают обращения европейцев, которые просят возобновить нормальные отношения с Евросоюзом.

- В истинном отношении европейцев, не этого политического бомонда, а граждан европейских стран мы никогда не сомневались. Мы получаем такой запрос от людей на возобновление нормальных отношений на политическом уровне. Такие обращения, такие письма, такие призывы от бизнес сообщества, от общественных деятелей, от людей, которые представляют гуманитарное направление, — сказала она на брифинге.

По мнению Захаровой, давно стало очевидно, что ухудшение отношений с Россией было инициировано вопреки желаниям граждан европейских стран.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Как отметил председатель Евросовета, отношения между Россией и ЕС находятся на низком уровне, что не отвечает интересам обеих сторон. Мишель заявил, что Брюссель продолжит поддерживать независимость и территориальную целостность Украины, а также напомнил об ответственности Москвы за реализацию Минских соглашений.