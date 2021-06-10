Гендиректор "Медузы"* опровергла закрытие издания

Гендиректор "Медузы"* объявила о закрытии издания. Фото: ШАМУКОВ Руслан/ТАСС

Генеральный директор "Медузы"* Галина Тимченко опровергла информацию о закрытии издания.

- Полностью опровергаю эти слова, — приводит слова Тимченко URA.Ru.

Ранее в СМИ появилась информация, что Тимченко сообщила об убытках в два миллиона евро и объявила о прекращении работы издания. Об этом она якобы рассказала во время виртуального мероприятия в Институте Кеннана (Cannon Institute).

Позже в разговоре с РИА Новости главный редактор издания Иван Колпаков опроверг информацию о закрытии издания.

- Продолжаем выходить, — сказал он.

В конце мая 2021 года новостной портал Newsru.com сообщил, что прекратит свою работу по финансовым причинам. Заявление было опубликовано на сайте издания. Портал сообщил, что накопленный за 21 год архив останется открытым. Издание отметило, что с грустью прощается со своей "уникальной и верной аудиторией".

*СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021