Мужчину, ударившего Макрона, приговорили к четырем месяцам тюрьмы

Ударившего Макрона мужчину приговорили к четырем месяцам тюрьмы. Фото: скриншот видео

Французский суд приговорил Дамьена Тареля, ударившего по щеке президента Франции Эмманюэля Макрона, к четырем месяцам тюрьмы с немедленным отбыванием наказания.

Также суд назначил мужчине 14 месяцев условного заключения и лишил его гражданских прав на три года. Кроме того, Тарелю запрещено в течение пяти лет владеть оружием. Отныне мужчина не сможет занимать какие-либо должности на госслужбе.

Тарель заявил, что не отказывается от своих действий и считает Макрона олицетворением упадка Франции. По его мнению, его слова впечатлили всех участников движения "желтые жилеты".

Напомним, инцидент произошел 8 июня после посещения главой государства лицея в коммуне Тэн-лЭрмитаж. На видео, распространенном сегодня в социальных сетях, видно, что Эмманюэль Макрон подошел к ожидавшим его местным жителям и пожал одному из них руку. Мужчина, удерживая руку президента Франции, размахнулся и ударил главу государства по лицу.