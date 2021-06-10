Европейское космическое агентство объявило о планах запуска миссии к Венере

Европейское космическое агентство объявило о запуске миссии к Венере. Фото: NASA

Комитет по научной программе Европейского космического агентства сообщил, что агентство запустит аппарат EnVision к Венере.

- Грядет новая эра в изучении нашего ближайшего и в то же время чрезвычайно отличного от нас соседа по Солнечной системе. Учитывая недавнее анонсирование NASA миссий к Венере, в следующем десятилетии нас ожидает чрезвычайно насыщенная научная программа, — заявил научный директор ESA Гюнтер Хасингер.

Отмечается, что EnVision будет изучать возвышенные участки поверхности Венеры и вопрос геологической активности. Планируется, что аппарат будет запущен к планете в 2031 году. Тогда EnVision достигнет Венеры в 2034-2035 годах.

В 2019 году ученые NASA из Института космических исследований Годдарда (NASA's Goddard Institute for Space Studies), выступая на встрече специалистов по планетарным наукам (EPSC-DPS Joint Meeting 2019), уверяли: миллиард лет назад Венера была пригодна для жизни. В этом еще три года назад убедились Майкл Уэй (Michael Way) и его коллега Дель Дженио (Del Genio), смоделировав на компьютере далекое прошлое планеты. Моделирование позволило представить, какой она была после того, как образовалась 4,2 миллиарда дет назад.