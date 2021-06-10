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Общество10 июня 2021 20:12

В АТОР назвали общую сумму долгов перед россиянами за несостоявшиеся туры

Сейчас около 1,3 миллиона граждан не могут реализовать свой отдых
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Названа общая сумма долгов перед россиянами за несостоявшиеся туры

Названа общая сумма долгов перед россиянами за несостоявшиеся туры

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что общая сумма долгов перед россиянами за несостоявшиеся туры достигла 44 миллионов рублей.

- Ухудшение эпидемиологической ситуации и связанное с этим практически полное сокращение перевозок в Турцию в апреле 2021 года стало для туристов и туроператорского сообщества существенным ударом, — цитирует Ломидзе РИА Новости.

Она отметила, что долг сформировался за период с 2020 года. Сейчас около 1,3 миллиона россиян не могут реализовать свой отдых по независящим от них причинам, отметила Ломидзе.

Ранее российская Ассоциация туроператоров направила письмо главе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть предложения по безопасному восстановлению международного выездного туризма. Представители АТОР отметили также, что возобновление авиационного сообщения в зарубежные курорты и восстановление международного выездного туризма для вакцинированных туристов из РФ позволит увеличить темпы вакцинации в нашем государстве.