В Ростуризме сообщили, что четвертый этап продаж путевок с кешбэком начнется 16 июня 2021 года Фото: Виталий КАРНАУХ

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что четвертый этап продажи путевок с частичным возвратом средств начнется 16 июня 2021 года.

- У нас текущее окно продаж заканчивается 15 июня, 16 июня мы плавно переходим к очередному этапу, и можно будет покупать на осень - начиная с 1 октября по середину декабря, — сказала она журналистам.

Догузова отметила, что это хорошая возможность спланировать свое осеннее путешествие. Ведомство рассчитывает, что на осеннее окно может понадобиться до двух миллиардов рублей на выплату кешбэка.

7 июня российский президент Владимир Путин поручил организовать компенсации за детских отдых родителям, купившим путевки до начала действия программы детского туристического кешбэка. Выполнить данное поручение кабмин должен до 20 июня текущего года, ответственным за выполнение назначен главы российского правительства Михаил Мишустин.