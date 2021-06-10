Россия денонсировала меморандум с США об "открытой суше"

Мишустин денонсировал меморандум с США об "открытой суше" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении применения меморандума об "открытой суше" между РФ и США, согласно которому для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок.

- Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о прекращении применения меморандума о понимании между правительством Российской Федерации и правительством Соединенных Штатов Америки в отношении "открытой суши", подписанного в г. Вашингтоне 17 июня 1992 г., — гласит текст документа.

Ранее заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что Россия в скором времени передаст депозитариям Договора по открытому небу ноту о выходе, затягивания процесса из-за саммита с США нет. Он отметил, что сроки, в которые Россия передает ноту о выходе из соглашения, являются техническим моментом. По его словам, это произойдёт в самое ближайшее время после вступления закона в силу.