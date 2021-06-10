США надеются, что Путин и Байден договорятся вернуть послов

США надеются, что Владимир Путин и Джо Байден договорятся вернуть послов стран в Москву и Вашингтон Фото: REUTERS

Власти Соединенных Штатов надеются, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорятся вернуть послов стран в Москву и Вашингтон. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

По словам американских чиновников, возвращение послов необходимо для поддержания рабочего диалога между странами. Этот шаг будет иметь решающее значение, так как Байден стремится к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией.

Ранее Байден заявлял, что США не ищут конфликтов с Россией и заинтересованы в налаживании стабильных и предсказуемых отношений, поскольку именно это может стать залогом сохранения мира на планете. В тоже время, он в очередной раз пригрозил привлечь Москву к ответу за "вредоносные действия", в частности, приписываемые русским хакерам кибератаки или гипотетическое вмешательство Кремля в выборы в США.