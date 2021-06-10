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Здоровье10 июня 2021 21:32

Главврач Коммунарки рассказал, что лечить коронавирус стало сложнее из-за мутаций

Денис Проценко призвал москвичей поскорее вакцинироваться
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Главвный врач Коммунарки рассказал, почему лечить коронавирус стало сложнее

Главвный врач Коммунарки рассказал, почему лечить коронавирус стало сложнее

Фото: Иван МАКЕЕВ

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что лечить коронавирусную инфекцию стало сложнее из-за появления новых мутаций.

- Что настораживает, есть ощущение, что меняется вирус. <…> Заставляет задуматься о том, что он за эти полтора года несколько тоже изменил свое лицо, — сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Проценко призвал москвичей поскорее вакцинироваться и отметил, что для это в столице России созданы сверхудобные условия.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что вакцинация от коронавирусной инфекции, в также соблюдение мер профилактики помогают снизить вероятность мутации COVID-19. Уточняется, что Роспотребнадзор ведёт постоянное наблюдение за изменчивостью вируса, включая изучение потенциального влияния на эффективность вакцин от коронавируса.В ведомстве отметили, что на сегодняшний день не было выявлено значимых изменений патогенов.