Главврач Коммунарки рассказал, что лечить коронавирус стало сложнее из-за мутаций

Главвный врач Коммунарки рассказал, почему лечить коронавирус стало сложнее Фото: Иван МАКЕЕВ

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что лечить коронавирусную инфекцию стало сложнее из-за появления новых мутаций.

- Что настораживает, есть ощущение, что меняется вирус. <…> Заставляет задуматься о том, что он за эти полтора года несколько тоже изменил свое лицо, — сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Проценко призвал москвичей поскорее вакцинироваться и отметил, что для это в столице России созданы сверхудобные условия.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что вакцинация от коронавирусной инфекции, в также соблюдение мер профилактики помогают снизить вероятность мутации COVID-19. Уточняется, что Роспотребнадзор ведёт постоянное наблюдение за изменчивостью вируса, включая изучение потенциального влияния на эффективность вакцин от коронавируса.В ведомстве отметили, что на сегодняшний день не было выявлено значимых изменений патогенов.