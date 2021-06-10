Депутат Старовойтов назвал плюсы и минусы добровольного ТО Фото: Андрей ЗАМАХИН

Депутат Госдумы Александр Старовойтов оценил предложение сделать ТО в России добровольным. Парламентарий уверен, что у ситуации есть как плюсы, так и минусы.

- Если дальше техосмотр будет проходить таким же образом, как все последние годы, то есть формально, то такой ТО никому не нужен, - рассуждает депутат.

Если же ситуация исправится, то придется полагаться на гражданскую сознательность.

Те, кто относятся к своему автомобилю внимательно и понимают, что это вопрос их безопасности, будет проходить техосмотр. Но не все такие ответственные.

- Есть и те, кто выезжают на дорогу, как говорят в простонародье, на ведре с болтами, - упразднять контроль за ними неправильно, - отметил Старовойтов.

Он полагает, что в МВД всецело проанализировали ситуацию и это не скажется на безопасности движения.

- Успокаивает, что добровольное ТО не коснется коммерческого транспорта: такси, грузоперевозчиков и так далее, - сказал Александр Старовойтов телеканалу "360".

Ранее в МВД сообщили, что рассматривают вариант введения добровольного прохождения техосмотра. Это поможет будет снизить количество аварий на дорогах из-за неполадок., Автомобилисты будут проходить ТО в комфортных условиях и будут заинтересованы в исправности машины, так как от этого зависит безопасность, сообщает Пятый канал.