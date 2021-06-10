В Болгарии сообщили о гибели пилота пропавшего с радаров истребителя

Минобороны Болгарии сообщило о гибели пилота пропавшего с радаров истребителя Фото: Олег УКЛАДОВ

Министерство обороны Болгарии сообщило о гибели пилота истребителя военно-воздушных сил страны, пропавшего с радаров во время тренировки и потерпевшего крушение 9 июня в Черном море.

- В ходе поисковой операции было установлено, что пилот истребителя МиГ-29 майор Валентин Терзиев погиб 9 июня во время тренировочного полета, — гласит текст сообщения болгарского ведомства.

Напомним, истребитель военно-воздушных сил Болгарии, выполнявший тренировочное задание в рамках учений «Шабла 21», потерпел крушение в Черном море. Уточнялось, что связь с пилотом была потеряна в среду, 9 июня, в 00:45, а в поисково-спасательной операции участвовали силы и средства пограничной полиции, а также ВМС и ВВС. На место происшествия выезжал министр обороны Болгарии, а тактические учения были временно приостановлены.