Мурашко рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах России

Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в регионах РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией в регионах страны.

- Неравномерно развивается ситуация по регионам. Те регионы, где население соблюдает правила и идет на вакцинацию, там ситуация спокойная. Те регионы, которые в том числе с высокой плотностью населения, где население начинает пренебрегать рекомендуемыми мерами, в первую очередь по профилактике заболевания, там мы видим, что ситуация становится напряженной, — сообщил министр в эфире телеканала "Россия 1".

Он отметил, что вакцинация в регионах продолжается, препаратов от коронавируса достаточно.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что вакцины от коронавирусной инфекции в России производятся в достаточном количестве для того, чтобы к осени текущего года сформировался коллективный иммунитет у 60 процентов взрослого населения страны. По его словам, в РФ в настоящее время наблюдается недостаточная информационная доступность в данном направлении.