Госдеп ожидает, что посол США в РФ вернется в Москву в ближайшие недели

Американский посол в РФ вернется в Москву в ближайшие недели Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан вернется в Москву в ближайшие недели. В ведомстве отметили, что посол помогал готовиться в встрече Владимира Путина и Джо Байдена.

- Он вернулся сюда до саммита и работал с высокопоставленными сотрудниками Белого дома и госдепа в рамках подготовки к встрече президентов Байдена и Путина. Мы ожидаем, что он (Салливан) вернется в Москву в ближайшие недели, — сказал Прайс.

Напомним, власти Соединенных Штатов надеются, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорятся вернуть послов стран в Москву и Вашингтон. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. По словам американских чиновников, возвращение послов необходимо для поддержания рабочего диалога между странами.