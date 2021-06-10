На Украине экс-сотрудница лаборатории украла штамм опасного вируса

На Украине следователи изучают инцидент с утечкой штамма вируса ньюкаслской болезни птиц. Об этом говорится на официальном сайте офиса Генпрокурора страны.

Отмечается, что образец вируса хранился в Национальном центре штаммов микроорганизмов, но внезапно пропал из лаборатории. В присвоении его подозревают бывшую сотрудницу Государственного научно-контрольного института биотехнологий и штаммов микроорганизмов.

- Бывшая сотрудница <…> присвоила опасные штаммы вирусов, которые определяются как возбудители заразных болезней животных и могут быстро распространяться в значительных масштабах, независимо от госграниц, - говорится в сообщении надзорного ведомства.