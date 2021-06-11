Правительство направит 27 миллиардов рублей для погашения ипотеки многодетным Фото: Влад КОМЯКОВ

Правительство России дополнительно направит 27 миллиардов рублей на программу погашения ипотеки на сумму 450 тысяч рублей для многодетных семей. Об этом 10 июня сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

- Правительство продолжает поддерживать семьи, где родился третий и последующие дети, они получают по 450 тысяч рублей, которые могут использовать на погашение ипотечных кредитов <...> Направим сегодня более 27 миллиардов рублей, - рассказал Мишустин во время совещании с членами кабмина.

Также премьер отметил, что граждане довольно активно пользуются данной программой, в связи с чем нужно дополнить сумму, которая ранее была предусмотрена в федеральном бюджете.