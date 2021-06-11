Первый вице-президент России Александр Руцкой рассказал, почему жалеет о победе с Ельциным на выборах 1991 года

Александр Руцкой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Судьба страны могла сложиться по другому, если бы Борис Ельцин не победил на выборах президента России в 1991 году. Такое мнение высказал в интервью kp.ru первый вице-президент РФ Александр Руцкой.

Он признался, что глубоко сожалеет об участии в выборах вместе с Ельциным и о победе на них.

- Глубоко сожалею, что тогда я согласился баллотироваться в вице-президенты. Либерализация цен. Ликвидация сбережений населения. Приватизация. Мы вбивали гвоздь в крышку гроба коммунизма. А другие разворовали страну, - поделился мнением первый вице-президент России.

Он признался, что пытался убедить Ельцина в том, что нельзя ликвидировать Госплан, однако он его не хотел слушать и слышать.

Ранее Руцкой уже высказывался насчет Ельцина и его нахождения на посту президента России. Он признавался, что уход Бориса Николаевича с должности и решение сделать своим преемником достойного человека (Владимира Путина) было единственным верным решением.

Напомним, с лета 1991 года по декабрь 1993 года Александр Руцкой находился в должности вице-президента РФ. Это первый и единственный человек в истории России, занимавший этот пост. Также в 1993 года Руцкой стал исполняющим обязанности президента страны, однако Ельцин не признал его полномочия. Позже, в 1996 - 2000 годах он руководил Курской областью в должности губернатора.

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