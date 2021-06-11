Худрук МХАТ Эдуард Бояков о Бузовой в спектакле: "Конечно, мы хайпанули"

Вопящая Бузова на сцене МХАТа Фото: Иван МАКЕЕВ

Художественный руководитель Московского художественного академического театра им. М. Горького (МХАТ) Эдуард Бояков сообщил, что Ольга Бузова была выбрана на роль певицы Беллы Шанталь в спектакле "Чудесный грузин" как актриса, которая способна объединить высокое искусство и шоу-бизнес. Об этом он заявил после прогона постановки для прессы с последующим брифингом с участием журналистов.

- В спектакле для зрителей идет важнейший разбор этических обстоятельств: можно ли пожертвовать своей любовью ради революции? <...> Можно ли обманывать людей? Можно ли играть в политические игры, как это делает Белла Шанталь? Можно ли быть частью одной среды, но на самом деле работать на другую. Поэтому мы Ольгу Бузову и позвали, - высказался Бояков.

Поющая ведущая поразила зрителей своей игрой Фото: Иван МАКЕЕВ

Согласно сценарию, все действие происходит в 1902 году в Батуми, где молодой Коба совершает эксы, грабит поезда, сотрудничает с контрабандистами и выполняет другие задания партии. Однако случается так, что он едва не попадается в руки полиции. От стражей правопорядка его спасает певичка Бэлла Шанталь, роль которой исполняет звезда "Дома-2".

К слову, сама Бузова призналась, что лично для нее эта роль на сцене знаменитого театра стала главным событием года и вообще жизни. Она также рассказала, что еще со школьных лет мечтала стать актрисой.

- Для меня работать во МХАТе – это все равно что попасть в сказку, - поведала Бузова. - Вы спрашиваете про деньги, но есть темы более значимые, чем финансы. Деньги, конечно, нужны, но сегодняшний спектакль к финансам не имеет отношения.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова, безусловно, стала главной звездой скандального спектакля "Чудесный грузин". И хотя роль у поющей ведущей не главная, но именно благодаря звезде "Дома-2" за сутки до премьерного показа невозможно купить билет. Их просто нет - ни на сайте, ни у перекупщиков, нигде. Желающих попасть на постановку множество. Народ даже не смущали цены по десять тысяч за билет у перекупщиков. Смели все.

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