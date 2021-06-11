Профессор объяснил, чем вызвана русофобия в Польше

Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский в статье для My l Polska объяснил, чем вызваны причины появления русофобских настроений у некоторых польских политиков.

По его мнению, своими действиями чиновники пытаются угодить "великому покровителю", которым выступают Соединенные Штаты. При этом в публикации автор отмечает, что такой "стратегический союз" между Варшавой и Вашингтоном носит антироссийский характер.

- Ваша глубокая ненависть ко всему российскому или советскому проистекает из очевидной для вас убежденности в том, что наш всесильный покровитель, единственный защитник свободного мира и чего-то там еще всегда занимал и будет занимать антироссийскую позицию, а вас за вашу решимость в словесных атаках на "империю зла" он может даже похвалить, - отметил Модзелевский в статье.