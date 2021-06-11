Аналитики перечислили регионы России с самым большим неравенством доходов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2020 году средняя сумма доходов россиян составила 35,7 тысячи рублей в месяц, однако за этой усредненной цифрой скрывается серьезное имущественное расслоение.

Отмечается, что наиболее сильное неравенство в прошлом году было зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе - там разрыв между доходами богатых и бедных граждан составил 10,2 раза (215,9 тысячи против 21,2 тысячи рублей).

На втором месте оказался Ненецкий автономный округ, где такая разница достигла 9,4 раза (201 тыс. против 21,3 тыс. рублей). Тем временем, в тройку лидеров регионов с высокой разницей доходов вошла Москва - в российской столице пропасть между богатыми и бедными составила 8,7 раза (177,3 тысячи против 20,3 тысячи рублей). Об этом со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza пишет "Известия".

Ранее сайт kp.ru писал, что понятие "средняя зарплата" у большинства людей вызывает негативные эмоции. Оно и понятно: когда человек едва сводит концы с концами, а с экрана телевизора диктор бравурно сообщает, что средняя зарплата в регионе составляет примерно вдвое больше, чем получает и этот человек, и все его знакомые, возникает лишь недоумение. Но стоит понимать, что подобная цифра — это показатель зарплаты простых граждан, так доходы чиновников и банкиров. А кроме того, суммы указываются без учета всех налоговых вычетов.