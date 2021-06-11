Директор NASA призвал продолжить сотрудничество с Россией в космосе

Билл Нельсон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор NASA Билл Нельсон, который ранее провел первые телефонные переговоры с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, заявил, что сотрудничество США и России в космосе не должно прекращаться, назвав его уникальным и исключительным.

Нельсон отметил, что работники российской космической сферы также хотят, чтобы это сотрудничество продолжалось, уточнив, что именно об этом он поговорил с Рогозиным.

«Я сказал: "Это уникальные отношения, в которых мы можем мирно сотрудничать друг с другом, независимо от того, какое у нас соперничество на Земле". Мы партнеры в космосе, и я не хочу, чтобы это прекратилось», - рассказал глава NASA в интервью газете Politico о своем телефонном разговоре.

По его словам, то, что у России появился «какой-то модуль», который она собирается запустить на Международную космическую станцию (МКС), является «довольно хорошим признаком» того, что российская сторона не собирается отказываться от использования станции через четыре года.

Глава NASA отметил, что политическая сфера «стала очень напряженной». «Но где же та область, в которой мы смогли сотрудничать? Это [сотрудничество] происходило с 1975 года, когда американский космический корабль в разгар холодной войны встретился и совершил стыковку с российским космическим кораблем, и экипажи проживали вместе на протяжении девяти дней», - заявил он, подчеркнув, что с тех пор продолжается «исключительное» сотрудничество.